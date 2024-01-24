РФ и Белоруссия разработали совместный учебник истории

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, учебник "История белорусских земель и белорусской государственности" уже внедрили в учебный процесс

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. МГУ и Белорусский государственный университет (БГУ) создали совместный учебник для вузов "История белорусских земель и белорусской государственности", он уже внедрен в учебный процесс. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"В 2023 году было издано российско-белорусское учебное пособие для вузов "История белорусских земель и белорусской государственности". Это первое совместное учебное пособие по истории, рекомендованное и в России, и в Беларуси. Более того, с этого года оно уже внедрено в учебный процесс в МГУ и в БГУ", - сказал он, выступая на Пятом форуме Ассоциации вузов России и Белоруссии.

Также в 2023 году было опубликовано учебное пособие "История Союзного государства". Его подготовка осуществлялась при поддержке Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, добавил Садовничий.

По его словам, с 2014 года в МГУ проходит конкурс студенческих научных работ по истории "Общий путь к Великой Победе. Подвиг народов бессмертен". Его учредили исторические факультеты МГУ и БГУ. "Мы надеемся, что студенты, аспиранты, молодые ученые наших стран продолжат, заложенное со студенческой скамьи взаимодействие и будут развивать сотрудничество, в том числе и в научной сфере. Российские и белорусские ученые успешно работают по наиболее приоритетным направлениям, как в области гуманитарных, так и естественных и точных наук", - отметил ректор.