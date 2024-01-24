В Крыму более 3 тыс. школьников отправили на дистанционное обучение из-за ОРВИ

В Первомайском районе региона из-за карантина полностью закрыли одну школу

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Более 3 тыс. школьников Крыма перевели на дистанционный формат обучения после закрытия на карантин классов из-за ОРВИ, сообщили ТАСС в министерстве образования республики.

"На карантин по ОРВИ закрыто 128 классов в 46 школах, обучающихся в этих классах 3 179 человек, [они] переведены на дистанционное обучение. В 29 детских садах закрыты 44 группы, в них воспитанников 913 человек", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что в Первомайском районе из-за карантина полностью закрыта одна школа.

В управлении Роспотребнадзора по республике уточнили ТАСС, что за неделю уровень заболевания ОРВИ в Крыму вырос почти на 40%, больше половины из заболевших - взрослые. "За последнюю неделю в Республике Крым зарегистрировано 8 496 случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями. Процент госпитализации составляет 4,1", - сказал собеседник агентства.