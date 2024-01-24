В Югре эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 84%

Большинство заболевших - дети

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали за прошлую неделю 115,5 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения в Ханты-Мансийском автономном округе. Это выше эпидемического порога на 83,82%, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Югре.

"За неделю с 16 по 23 января зарегистрировано 115,5 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 83,82%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, среди заболевших подавляющее большинство - 64,96% - дети. В округе основную заболеваемость ОРВИ и гриппом формируют жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. Наибольший рост отмечается в Лангепасе.

Увеличение заболеваемости отмечается в 16 муниципальных образованиях округа. Заболеваемость в столице Югры Ханты-Мансийске ниже эпидемического порога на 86,9%.