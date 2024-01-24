"Азимут" запустит рейсы из Кирова в Минеральные Воды со 2 мая

Они будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и четвергам

КИРОВ, 24 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" начнет выполнять рейс из Кирова в Минеральные Воды со 2 мая дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Началась продажа авиабилетов по новому направлению Киров - Минеральные Воды. Выполнять рейсы со 2 мая будет авиакомпания "Азимут". Для полетов будут использоваться воздушные суда Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров. Рейс будет выполняется два раза в неделю: по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сайт авиакомпании сейчас функционирует с перебоями, специалисты пытаются нормализовать его работу. "Просим всех, кто хочет приобрести билеты на рейс Киров - Минеральные Воды, зайти на портал позже", - пояснили в Министерстве транспорта Кировской области.