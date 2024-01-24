В Белгородской области совершат литию по погибшим летчикам Ил-76

Погибших в катастрофе военнопленных помянут

ТАСС, 24 января. Литию в память о летчиках Ил-76, которые увели самолет от населенных пунктов, совершат в Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС настоятель храма великомученика Димитрия Солунского в селе Яблоново Корочанского района иерей Георгий Боровиков.

"Будем поминать сегодня летчиков, которые ценой своей жизни спасли наше село от падающего самолета Ил-76. Мы обладаем информацией, что он падал на село, и летчики ценой своей жизни отвели беду. Не упал самолет на храм, на школу, дома, никто из мирных жителей не пострадал", - сказал настоятель храма.

Также помянут погибших в катастрофе военнопленных.

Ранее жители хутора Кривой Корочанского района рассказали ТАСС, как пилоты самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области, увели его от жилых домов.