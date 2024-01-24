Блокадница из Туркмении полетит в Россию отметить 80-летие снятия блокады Ленинграда

Детство и юность Галины Мамедовой прошли в Ленинграде

АШХАБАД, 24 января. /ТАСС/. Ленинградская блокадница Галина Мамедова в ночь на 25 января отправляется из Ашхабада в Санкт-Петербург, где 27 января отметят 80-летие снятия блокады. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС, поделившись воспоминаниями о тех временах.

"Я родилась в Ленинграде в 1943 году, во время блокады я была грудным ребенком. Мне мама рассказывала о том времени, поскольку я была еще очень маленькой. Рассказывала о бомбежках, холоде, голоде - страшное время. Мои родители были на Волховском фронте", - сказала блокадница.

Ее отец отправил жену рожать в блокадный Ленинград. "Она через Ладожское озеро на третий раз только попала в Ленинград из-за обстрелов, она уже была беременной мной. Ее дом был разбомблен", - вспоминает собеседница.

Детство и юность Мамедовой прошли в Ленинграде. Здесь же она познакомилась с мужем, он был из Ашхабада. "Он вернулся в 1964 году в Ашхабад, мы уже были женаты, и я поехала с ним, разумеется. Я думала, что ненадолго приехала, оказалось, что на всю оставшуюся жизнь. Ашхабад стал моей второй родиной", - рассказывает блокадница.

С тех пор она не была в Ленинграде. Говоря о предстоящей поездке, собеседница не может сдержать слез. "У меня очень много родственников погибло в блокадном Ленинграде: сестры, братья. Остались только племянники, уже моего возраста почти нет. Я очень хочу полететь в Петербург", - говорит она.

Полет Мамедовой на памятные мероприятия, организованные комитетом по внешним связям Петербурга, пройдет при содействии российского посольства в Туркмении. Блокадникам проведут обзорную экскурсию по Петербургу, они посетят праздничный концерт, посвященный 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Кронштадт, примут участие в церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище.

О блокаде

В Ашхабаде проживают два человека, переживших блокаду Ленинграда: Мамедова и Мария Аванесова, которая была эвакуирована в августе 1942 года.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась, работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Прорыв блокады 18 января 1943 года позволил наладить связь Ленинграда с Большой землей и приступить к восстановлению городского хозяйства. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается как День Ленинградской Победы.