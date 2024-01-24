Литва потратит в 2024 году на обучение украинцев в своих вузах более €4 млн

Обучающиеся в 17 вузах Литвы украинские студенты получают ежемесячную стипендию в размере €300

ВИЛЬНЮС, 24 января. /ТАСС/. Обучение находящихся в Литве украинцев в вузах страны в 2024 году будет стоить госбюджету республики более €4 млн. Решение о выделении финансирования в таком размере принято на заседании правительства.

"На 2024 год выделено более €4 млн. Министерство образования, науки и спорта запрашивало €6 млн, однако было решено, что потребности второго полугодия будут уточнены в сентябре, перед началом нового учебного года", - сообщила пресс-служба кабинета.

В 2023 году обучение украинцев в литовских вузах обошлось госбюджету в €4,6 млн. Государство оплачивает 60% стоимости обучения. Остальную часть покрывают пользующиеся автономией высшие школы.

Украинские студенты, обучающиеся в 17 вузах Литвы, получают ежемесячную стипендию в размере €300. Наибольшей популярностью у них пользуются специальности, связанные с международным предпринимательством, глобальным менеджментом, информационными системами, кибербезопасностью, учетом и финансами.