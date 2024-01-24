В Испании рекомендовали запретить использовать телефоны в школах детям до 16 лет

Ключевой консультативный орган правительства по вопросам образования советует ученикам до 12 лет вообще не приносить с собой мобильные телефоны, если для этого нет каких-то особых причин

МАДРИД, 24 января. /ТАСС/. Государственный школьный совет Испании рекомендовал детям до 16 лет отказаться от использования мобильных телефонов в личных целях во время нахождения в учебных заведениях. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на подготовленный ведомством документ.

Ключевой консультативный орган правительства по вопросам образования советует ученикам до 12 лет вообще не приносить с собой мобильные телефоны, если для этого нет каких-то особых причин. Для средней школы, то есть подростков до 16 лет, рекомендация заключается в том, чтобы устройства были выключены на протяжении всего времени пребывания в учебном заведении.

При этом, как считает совет, мобильные телефоны в средней школе могут использоваться в учебных целях под присмотром педагогов или в тех случаях, когда это необходимо по обоснованным медицинским показаниям.

Ожидается, что 25 января представители консультативного органа встретятся с премьер-министром Испании Педро Санчесом. В декабре министерство образования страны озвучило идею о возможном запрете на использование мобильных телефонов во время нахождения в школе для учеников вплоть до 16 лет. На 31 января запланировано обсуждение этого вопроса между представителями центрального кабмина и региональных властей.