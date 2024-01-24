Замдиректора водоканала Петербурга отпустили из СИЗО по делу о махинации на 125 млн рублей

Вадиму Чернышову назначили запрет определенных действий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Суд смягчил меру пресечения заместителю директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", который был арестован неделю назад по делу о превышении полномочий с ущербом для предприятия более чем в 125 млн рублей. Вадиму Чернышову назначили запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий в отношении Вадима Чернышова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд ходатайство следствия удовлетворил", - говорится в сообщении.

До 14 марта Чернышову разрешено выходить из квартиры только с 8 до 10 утра, запрещено общаться с участниками по делу, а также посещать офисы и помещения "Водоканала" и других организаций, которые фигурируют в деле. Кроме того, обвиняемый не может присутствовать на развлекательных, увеселительных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Как сообщал ТАСС, Чернышова задержали 15 января, а через день суд отправил его на два месяца в изолятор. По версии следствия, не позднее 28 апреля 2023 года обвиняемый, зная, что инженерно-инновационный центр "Водоканала" будет проводить конкурс на оказание услуг по уборке и обслуживанию зданий, сооружений и прилегающих территорий предприятия, решил предоставить преимущество перед другими участниками ООО "Кварта", обеспечив его признание победителем. Еще до публикации извещения о проведении тендера Чернышов предоставил фирме конкурсную документацию, в том числе техническое задание.

После этого замдиректора "Водоканала" узнал, что на конкурс поступила заявка от коллективного участника, который предложил цену договора около 402 млн рублей, тогда как цена "Кварты" составляла более 528 млн рублей. Фигурант дал распоряжение трем подчиненным ему сотрудникам незаконно отклонить заявку конкурентов, после чего с ООО "Кварта" подписали контракт. В итоге бюджету "Водоканала" был нанесен ущерб в размере 125,7 млн рублей.

Обосновывая ходатайство о смягчении меры пресечения Чернышову, следователь указал, что теперь у него нет оснований полагать, что обвиняемый может скрыться от правоохранительных органов и суда за пределами России - у Чернышова изъяли заграничный паспорт.