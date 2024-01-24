Во дворце бракосочетания на ВДНХ установили огонь семейного очага "Сердце России"

Как отметила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, Москва стала первым регионом, установившим у себя часть всероссийского очага

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московский ЗАГС принял огонь с церемонии зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России", которое прошло на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ЗАГС.

"На площадке Международной выставки-форума "Россия" состоялся форум "Родные - любимые", в завершении которого прошла церемония зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России". Огонь для распространения по регионам Центрального федерального округа передали Москве во дворец бракосочетания на ВДНХ", - говорится в сообщении.

Как отметила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, Москва стала первым регионом, установившим у себя часть всероссийского очага. "Мы рады получить огонь из рук семьи Тереньтевых, с которой началась передача символичного атрибута Года семьи", - добавила она. Уточняется, что во дворце бракосочетания на ВДНХ будет проходить торжественная передача огня в регионы Центрального федерального округа. После церемонии зажжения огонь передали семье из Тамбовской области.

Лампаду зажгли в Свято-Троицком монастыре Мурома, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, в ней огонь доставили на выставку "Россия" для церемонии зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России". В столицу огонь привезла семья Терентьевых - семья священников в третьем поколении. Михаил Александрович и Екатерина Викторовна состоят в браке 25 лет и воспитывают шестерых детей.

23 января от лампадки из Мурома на главной сцене выставки "Россия" зажгли чашу семейного очага, от нее огонь зажгли в еще 12 лампадках - огонь отправился в восемь федеральных округов, а также в Донбасс и Новороссию.