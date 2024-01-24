Вильфанд: количество выпавшего за сутки в Москве и области снега в 1,5 раза выше нормы

Максимальная высота сугробов для региона зафиксирована в районе Тушино - до 48 см, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Высота сугробов в Москве и Московской области увеличилась за сутки на 2-4 см. Общее количество выпавшего снега превышает норму в 1,5 раза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"За прошедшие сутки в Москве выпало 3-4 мм осадков, в Подмосковье до 5 мм осадков, всего высота снега увеличилась примерно на 2-4 см", - сказал он.

По показателям метеостанции на ВДНХ, сугробы выросли на 3 см и достигли 42 см. "Максимальная высота сугробов для Москвы и Московской области зафиксирована в районе Тушино, где сугробы подросли на 3 см, до 48 см", - добавил Вильфанд. Высота сугробов в Дмитрове составила 35 см, в Кашире 41 см, в Можайске 40 см, в Павловском Посаде 45 см, а в Серпухове 44 см.