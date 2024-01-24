"Белая Русь" и российские общественники направляют в Донбасс 50 тонн гуманитарной помощи

Акция началась 15 декабря, в ней уже приняли участие тысячи белорусов

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Жители Белоруссии собрали более 50 тонн гуманитарной помощи для Донбасса, первая партия уже отправилась в регион. Об этом ТАСС рассказали организаторы акции "Белая Русь" - детям Донбасса".

"Масштабы мероприятия действительно впечатляют, акция стала не только республиканской, но и народной. Гуманитарная помощь поступает со всей страны. Сегодня ушла первая машина массой 10 тонн, в пятницу мы отправим 20-тонник, и еще несколько машин пойдет на следующей неделе", - рассказал председатель общественного объединения "Белая Русь" Олег Романов.

Всебелорусская акция

Акция, в рамках которой в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области отправится более 50 тонн груза, проводится при поддержке представительства Россотрудничества в Белоруссии, Русского дома в Минске и АНО "Русская гуманитарная миссия".

Акция началась 15 декабря, в ней уже приняли участие тысячи белорусов. Помощь собиралась по всей республике: сначала первичными организациями "Белой Руси", после - районными, где помощь обобщалась, систематизировалась и затем передавалась в Минск, на склад Русского дома.

"Во многие коробки вкладывались письма, в которых желали добра, счастья, здоровья. Такие нормальные человеческие пожелания тем людям, которые будут получать нашу помощь", - рассказал Романов о том, что его приятно удивило. "Большой медведь, мягкая игрушка с меня ростом, такую игрушку тоже передали детям на Донбасс. Это говорит о том, что отношение было неравнодушным, что действительно был душевный вклад", - добавил он.

В основном помощь поступала от обычных граждан, хотя также в акции приняли участие и юридические лица, и предприятия, и Белорусская православная церковь.

Помощь России

Акция приняла такой размах, что пришлось задействовать и транзитный склад, куда поступают уже отсортированные паллеты. Как рассказал глава представительства Россотрудничества в Белоруссии Юрий Макушин, акции содействовали многие частные компании. Одна из них и предоставила транзитный склад.

"Очень широкий отклик и от бизнеса. Когда встал вопрос, что нужен погрузчик, - нам бизнес дает погрузчик. Встал вопрос, что нужен склад транзитный, куда фура может подъехать, потому что сюда (на склад Русского дома на улице Раковской в историческом центре Минска - прим. ТАСС) фура не заедет, - предоставили склад", - сказал он.

Компании-производители зачастую предоставляли помощь своей продукцией в больших объемах. "Все, к кому мы обращались, ни одного отказа не было, очень позитивно воспринимали", - подчеркнул глава представительства.

Помощь волонтеров

В столице гуманитарную помощь сортируют волонтеры из Военной академии и Белорусского государственного экономического университета. Каждый день здесь работают около 20 человек.

"Они проделывают титаническую работу по систематизации грузов, их складированию, учету и погрузке. Несмотря на то что акция входит в финальную стадию, люди до сих пор активно приносят продукты и другие вещи. Отправка последних машин в Российскую Федерацию запланирована на начало февраля", - сказал Романов.

Макушин отметил роль Русской гуманитарной миссии, "которая имеет большой опыт работы на Донбассе". "Они знают, какой груз нужен конечным получателям - людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, детям, старикам", - рассказал он. Это продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, канцелярия, коляски, инвалидные кресла, игрушки для детей, учебники и книги.

"Мы здесь выполняем роль координирующего центра, организовали здесь сортировку и группировку груза от "Белой Руси", далее мы отправляем с помощью Русской гуманитарной миссии груз в Россию, там она его принимает, распределяет по конечным получателям и начинает довозить его уже в конкретные точки, где люди получат этот груз. Будет видеосъемка и фотоотчетность, конечно", - пояснил Макушин.