В Москве построили или реконструировали 12 электродепо

В 2024 году планируется запустить депо "Столбово", еще три депо - к 2030 году: "Ильинское", "Бирюлевское" и "Троицкое"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Реконструкция или строительство 12 электродепо проведена в Москве с 2011 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве с 2011 года построили или реконструировали 12 электродепо. Каждое из них - огромный инфраструктурный комплекс, без которого функционирование метро просто невозможно. Это не только стоянка для вагонов: здесь ремонтируют составы и следят за их чистотой", - написал мэр.

Он добавил, что электродепо необходимы для открытия новых линий. В 2024 году планируется запустить депо "Столбово", еще три депо - к 2030 году: "Ильинское", "Бирюлевское" и "Троицкое".

Ранее Собянин осмотрел строящееся электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро и сообщил, что вместе с действующим депо "Братеево" они создадут самый большой в России комплекс по ремонту и эксплуатации поездов метро. Депо находится на завершающей стадии строительства, его ввод запланирован до конца текущего года.