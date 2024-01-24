Сотрудники МЧС спасли от истощения лебедя-кликуна в прифронтовой Васильевке

Птицу несколько дней пылись безуспешно накормить жители города

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС транспортировали в частный питомник лебедя-кликуна, залетевшего во двор жительницы прифронтового города Васильевки в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Птицу несколько дней пытались безуспешно накормить жители города. Чтобы спасти истощенного лебедя, представители местной администрации обратились в МЧС.

"Спасатели поймали лебедя и транспортировали его в частный питомник с пернатыми в село Подгорное. Владелец приюта осмотрел ослабленную птицу и забрал к себе на передержку. По информации главы сельского поселения Виталия Зарянова, это молодая самка. В питомнике есть все условия для ее выхаживания. На данный момент с пернатым все хорошо", - говорится в сообщении.

Лебедя поселили в теплое помещение, сейчас птице ничего не угрожает.

В новость была внесена правка (20:55 мск) - исправлена опечатка во втором абзаце, верно - пытались.