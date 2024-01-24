Модель украинского происхождения победила в конкурсе "Мисс Япония"

Журнал Tokyo Weekender указал, что Каролина Сиино стала первой победительницей конкурса, родившейся за пределами страны

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Модель с украинскими корнями Каролина Сиино победила в конкурсе "Мисс Япония". Об этом сообщил журнал Tokyo Weekender.

Как пишет издание, девушка стала первой победительницей конкурса, родившейся за пределами Японии. По данным журнала, она родом из Тернополя и переехала вместе с матерью в Японию в возрасте пяти лет.

Решение о присуждении звания "Мисс Япония" модели украинского происхождения, как указывает издание, вызвало недовольство некоторых пользователей социальных сетей. "Многие японцы, включая моих знакомых, недовольны выбором "Мисс Япония", - написала в X корреспондент газеты The Japan Times Магдалена Осуми.

Конкурс "Мисс Япония", учрежденный газетой Yomiuri Shimbun, проводится с 1950 года. Победительницей первого соревнования стала Фудзико Ямамото, которая впоследствии прославилась в Японии в качестве актрисы и снялась в более чем 100 фильмах.

В новость внесена правка (19:45 мск) - передается с исправлением фамилии модели, верно - Сиино.