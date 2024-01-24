В Подмосковье в прошлом году изъяли более трех тонн наркотиков

Всего выявлена 71 нарколаборатория, в том числе за пределами региона - в Калужской, Псковской, Владимирской, Тверской областях

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 3 тонн наркотиков изъято в прошлом году в Подмосковье, это в три раза больше, чем в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД по итогам заседания коллегии ГУ МВД России по Московской области.

"В 2023 году выявлено более 7,5 тыс. наркопреступлений и свыше 4 тыс. лиц, их совершивших. Увеличилась раскрываемость сбытов наркотических средств. Расследовано 130 наркопреступлений, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ. По оконченным производством уголовным делам изъято более трех тонн наркотиков, что в 3,5 раза больше, чем в 2022 году", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что продолжена активная работа по установлению мест незаконного изготовления наркотических средств. "Всего в минувшем году выявлена 71 нарколаборатория, в том числе пять за пределами региона - в Калужской, Псковской, Владимирской, Тверской областях и ТиНАО города Москвы", - добавили в ведомстве.