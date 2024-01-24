Открыт набор на поток программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030"

Программа готовит управленцев к поиску решения специфических задач развития Дальневосточного федерального округа

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков открыл набор на третий поток программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" на международной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент ТАСС.

"Хочу сейчас запустить старт отбора на третий поток программы. <…> Мы все хотим, чтобы наши дети были лучше, чем мы. Давайте пожелаем, чтобы каждый следующий поток был еще сильнее предыдущего. <…> Давайте вместе с вами работать, усовершенствовать программу дальше, чтобы "Муравьев-Амурский" был безусловным стандартом качества и силы. Тогда вместе мы достигнем всех поставленных целей", - сказал Чекунков.

Обучающиеся проходят модули программы в разных регионах Дальнего Востока, чтобы понять запросы местных жителей, инвесторов и туристов, посещающих эти территории. Программа уникальна тем, что она готовит управленцев к поиску решения специфических задач развития Дальневосточного федерального округа.

Программу реализует АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" при поддержке Минвостокразвития с участием дальневосточных регионов. Участники, поступившие на программу, станут частью проектных команд в регионах, реализующих значимые проекты при кураторстве губернаторов и их команд.

Обучение на программе "Муравьев-Амурский 2030" бесплатное, по итогам выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке Школы управления Сколково, войдут в резерв госслужащих, а также получат предложение о трудоустройстве на государственную службу и институты развития в регионы Дальнего Востока.