Останкинскую башню украсит открытка с поздравлением в честь Дня студента

В течение всего дня на медиафасаде телебашни будет транслироваться праздничная видеооткрытка с девизом "Учись, дерзай, достигай!"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Медиафасад Останкинской телебашни в Москве 25 января украсит видеооткрытка с поздравлением с Днем российского студенчества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"Останкинская телебашня поздравит с Днем российского студенчества. <...> В течение всего дня на медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться праздничная видеооткрытка Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с девизом "Учись, дерзай, достигай!" - значится в сообщении.

День российского студенчества, чаще именуемый Татьяниным днем, отмечают 25 января. В этот день в 1755 году российская императрица Елизавета Петровна подписала указ о строительстве Императорского Московского университета (ныне МГУ им. М. В. Ломоносова). Идея создания вуза принадлежала русскому ученому Михаилу Ломоносову и генерал-адъютанту императрицы Ивану Шувалову. Граф Шувалов послал на подпись императрице проект о создании университета именно 25 января - в день именин своей матери Татьяны, поэтому святая Татьяна стала считаться покровительницей Императорского Московского университета. До XX века день студентов отмечался только как день рождения Московского университета.