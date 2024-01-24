Пресс-конференция Лаврова в ООН вновь проходит при полном зале

Из более чем 70 посадочных мест свободно лишь несколько, в конце аудитории для брифингов разместились телеоператоры

ООН, 24 января. /ТАСС/. Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Организации Объединенных Наций (ООН) по традиции проходит при полном зале журналистов. Представителям СМИ, как отмечает корреспондент ТАСС с места событий, вновь заранее пришлось прийти в зал, чтобы найти свободное место.

Из более чем 70 посадочных мест свободно лишь несколько, в конце аудитории для брифингов разместились телеоператоры.

Многие представители пресс-пула ООН помнят главу МИД РФ в должности постпреда при всемирной организации. Журналисты порой просто хотят поприветствовать российского министра, обсуждают друг с другом различные истории из их общения с Лавровым, когда он был послом в ООН.

Это уже четвертая пресс-конференция Лаврова в Организации Объединенных Наций с момента начала специальной военной операции, его брифинги всегда вызывают небывалый ажиотаж среди иностранной прессы.