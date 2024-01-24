Ущерб от забастовки машинистов в ФРГ может достичь 1 млрд евро

Причиной забастовки является тарифный конфликт между Deutsche Bahn и профсоюзом

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Ущерб от масштабной забастовки германских машинистов, которая продлится шесть дней, может достичь 1 млрд евро. Об этом заявила агентству DPA глава Федерального союза германской промышленности (BDI) Таня Гённер.

"Общий размер ущерба в 1 млрд евро не выглядит нереалистичным при забастовке длиной в шесть дней", - отметила она.

В ФРГ бастуют машинисты пассажирских и грузовых поездов. К стачке призвал профсоюз GDL, она продлится шесть дней - до 29 января. Причиной является тарифный конфликт между Deutsche Bahn и профсоюзом. Последний требует повышения заработной платы машинистов на 555 евро в месяц, сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов для сотрудников, трудящихся сменами, при сохранении полной зарплаты. Переговоры велись с начала ноября прошлого года, но зашли в тупик.

Столь продолжительная забастовка грозит оказать негативное влияние на германскую экономику, предупредили в Ассоциации химической промышленности (VCI) и в Ассоциации автомобильной промышленности (VDA).