Глава Адыгеи передал звезду Героя России семье погибшего в СВО полковника Торохова

Роману Торохову присвоено звание Героя Российской Федерации

МАЙКОП, 24 января. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов торжественно передал звезду Героя Российской Федерации семье погибшего в зоне проведения специальной военной операции полковника Романа Торохова. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

"Вместе с замкомандующего войсками ЮВО, генерал-лейтенантом Владимиром Жаровым вручил родным офицера награду. Все, кто лично знал Романа Торохова, говорят о нем как о настоящем профессионале, патриоте, человеке высоких личных качеств. Имя героя навсегда вписано в ратную летопись нашей страны, в историю Республики Адыгея", - написал он.

Глава Адыгеи выразил благодарность и слова глубокого соболезнования семье полковника, отметив, что такие как Роман Торохов составляют честь российской армии. За плечами 39-летнего Романа Торохова - служба в различных регионах России, также он выполнял боевые задачи в Южной Осетии и Сирии. Военнослужащий награжден боевыми наградами, среди которых звание Героя ДНР, орден Мужества, медали "За отвагу", "Суворова", "Жукова", "За боевые отличия". С первых дней Роман был в зоне специальной военной операции и погиб героически, оставаясь верным присяге до самого конца, отметил Кумпилов.

Под руководством офицера были освобождены укрепрайоны и многочисленные населенные пункты, осуществлялись наступательные операции. Являясь примером для подражания, Торохов поднимал личный состав в атаку. Он погиб в ноябре прошлого года в результате подрыва автомобиля кассетными боеприпасами, отметили в пресс-службе главы региона.

Указом президента России от 16 декабря 2023 года Роману Сергеевичу Торохову присвоено звание Героя Российской Федерации.