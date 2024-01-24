Умер епископ Раменский Иринарх

Ему было 72 года

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по тюремному служению епископ Раменский Иринарх умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

"24 января 2024 года в городской клинической больнице имени С. П. Боткина в Москве после продолжительной болезни на 73-м году жизни скончался председатель Синодального отдела по тюремному служению епископ Раменский Иринарх", - говорится в сообщении.

Епископ Раменский Иринарх с 2010 года был председателем созданного Синодального отдела по тюремному служению, с 2011 года - членом Высшего церковного совета. Также являлся председателем комиссии по социальному служению в местах лишения свободы при Епархиальном совете г. Москвы.