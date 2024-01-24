Патриарх Кирилл раскритиковал празднование Дня святого Валентина в России

Этот праздник пропагандирует "отношения, не имеющие ничего общего с настоящей любовью", заявил глава РПЦ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Празднование в России Дня святого Валентина вызывает "немалые вопросы", так как этот праздник пропагандирует "отношения, не имеющие ничего общего с настоящей любовью". Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Международных образовательных Рождественских чтений.

"Немалые вопросы вызывает и празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, все равно остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Популярность этого праздника связана с распространением идеи свободной любви - свободной от всякой ответственности за близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам своим свободным отношениям оказываются ненужными", - сказал патриарх.

Он также отметил, что празднование в школах Хеллоуина, который также пришел с Запада, наносит "большой вред воспитанию". "Давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, привнесенной к нам из-за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям", - призвал предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, подобные мероприятия противоречат российским историческим, духовным, нравственным, религиозным принципам. "Почему это вносится в наше культурное пространство? Нужно задать вопрос в первую очередь тем, кто содействует привнесению этих всех медиапродуктов в нашу информационную среду", - добавил патриарх.

День святого Валентина широко отмечается в странах Запада и других регионах мира. Христианский подвижник Валентин был казнен в Риме в конце III века и канонизирован в V столетии как мученик. Его житие впоследствии обросло множеством легенд, которые легли в основу истории праздника, который отмечается как День всех влюбленных 14 февраля. В частности, считается, что мученик против воли римского императора заключал браки по запрещенному тогда христианскому обряду.

В Русской православной церкви неоднократно обращали внимание на то, что альтернативой Дню святого Валентина в России может стать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве и считающихся в православной традиции покровителями семьи и брака.