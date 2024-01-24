В Цивильске в Чувашии намерены модернизировать объекты водоснабжения

По данным минстроя республики, проведение работ снимет дефицит воды летом

ЧЕБОКСАРЫ, 24 января. /ТАСС/. В Чувашии приняли постановление о реконструкции в 2024 году магистрального участка водовода в Цивильске, где износ достигает 90%, и строительстве дополнительной скважины. Это позволит обеспечить бесперебойное качественное водоснабжение в городе и снять дефицит воды для населения летом, сообщили ТАСС в минстрое республики.

"Постановление о внесении двух новых объектов водоснабжения города Цивильска в план мероприятий [на 2024 год] по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Чувашии принял кабинет министров республики. В план внесли реконструкцию участка водовода от Рындинского водозабора до города Цивильска, а также строительство новой скважины для покрытия дефицита воды в летний период", - отметили в министерстве.

Строительство дополнительных водозаборных сооружений необходимо из-за нехватки дебета воды в существующих скважинах для водоснабжения Цивильска в засуху. "В периоды засухи жители верхних этажей многоквартирных жилых домов не получают услугу холодного водоснабжения", - поясняют в Минстрое Чувашии.

По данным министерства, большая часть сетей водоснабжения в Цивильске введена в эксплуатацию с 1968 по 1981 годы, при этом 30% сетей выполнены из стальных труб. "Износ некоторых участков трубопроводов составляет более 90%, нужна реконструкция. Модернизация системы водоснабжения Цивильска (участок от села Рындино до города) необходима для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей водой нормативного качества, снижения потерь воды, а также в целях повышения энергоэффективности и надежности водоснабжения, эффективности использования природных ресурсов", - уточняют в региональном Минстрое.

На эти цели планируется привлечь средства публичной правовой компании "Фонд развития территорий". "Реализация мероприятий предусмотрена на 2024 год на общую сумму 176,7 млн рублей", - сообщил на заседании в региональном правительстве глава Минстроя Чувашии Михаил Коледа.

С октября 2023 года основные объекты водоснабжения в Цивильске переданы на баланс государственного унитарного предприятия "Биологические очистные сооружения" Минстроя Чувашии.