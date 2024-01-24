Во Франции протестующие фермеры подожгли автопокрышки у здания префектуры коммуны Ажен

Через некоторое время здание было оцеплено полицейскими, сообщил телеканал LCI

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Протестующие французские фермеры подожгли автомобильные покрышки возле здания префектуры коммуны Ажен (департамент Ло и Гаронна на юго-западе страны). Об этом сообщил телеканал LCI.

По его данным, участники акции разбросали сено и покрышки рядом с забором префектуры, после чего подожгли их.

Через некоторое время здание было оцеплено полицейскими. Как отмечает телеканал, правоохранители никого не задержали.

Французские аграрии недовольны падением доходов в результате увеличения импорта во Францию сельскохозяйственной продукции с Украины. Они также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов. По их словам, протесты должны охватить 85 из 96 департаментов страны.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что с пониманием относится к трудностям фермеров, и пообещал, что полиция и жандармерия не станут вмешиваться до тех пор, пока участники акций будут воздерживаться от актов вандализма.

Согласно данным аналитиков, Франция к 2030 году столкнется с острой нехваткой фермеров из-за ухода на пенсию половины из них. Не менее 20 тыс. аграриев прекратили свою деятельность за последние 10 лет, им на смену пришли только 14 тыс. Средний возраст сельскохозяйственных работников превышает 50 лет, а заменить их некому, поскольку лишь 1% фермеров страны моложе 25 лет.