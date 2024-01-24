В Луганск привезли огонь семейного очага "Сердце России"

Лампаду доставила многодетная семья Сергиенко, которая представляла ЛНР на выставке-форуме "Россия" и стала победителем в одной из номинаций конкурса "Династии России"

ЛУГАНСК, 24 января. /ТАСС/. Лампаду с огнем семейного очага "Сердце России" с проходящей на ВДНХ выставки-форума "Россия" доставила в Луганск многодетная семья Сергиенко, передает корреспондент ТАСС из центрального храма города.

"Гордость просто берет за то, что мы можем представлять нашу Луганскую Народную Республику. Не всем же регионам представилась такая возможность привезти этот очаг. Эмоции переполняют просто через край. Везли мы наш кусочек с гордостью, очень аккуратно, очень переживали, чтобы все было хорошо", - рассказала журналистам многодетная мать Марина Сергиенко.

Семья Сергиенко представляла ЛНР на выставке-форуме "Россия", став победителем в одной из номинаций конкурса "Династии России". Тем самым республика присоединилась к 11 регионам, куда передали пламя. Дальше огонь разойдется по всем федеральным округам, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

"Теперь каждый житель нашего региона сможет прийти в храм в честь иконы Божией Матери "Умиление", чтобы прикоснуться к огню Всероссийского семейного очага. Зажечь от него свою свечу, помолиться о здоровье и счастье близких", - написал Пасечник.

Лампаду зажгли в Свято-Троицком монастыре Мурома, где хранятся мощи святых Петра и Февронии, в ней огонь доставили на выставку "Россия" для церемонии зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.