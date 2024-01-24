Медучилище в Дагестане закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Ограничения будут действовать до 30 января

МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор в Дагестане закрыл на карантин медучилище из-за гриппа и ОРВИ. По болезни отсутствуют 28% студентов, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Специалисты управления Роспотребнадзора установили, что из-за гриппа и ОРВИ отсутствуют 28% студентов. Замерили температуру в помещениях, так как ранее в соцсетях учащиеся и родители жаловались, что в аудиториях очень холодно, а студенты ходят на занятия с температурой, чтобы не получить пропуски. Все это явилось основанием для закрытия Буйнакского медицинского училища на карантин", - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать с 24 по 30 января.