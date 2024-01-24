МВД Франции потребовало сдержанности по отношению к протестующим фермерам

По данным телеканала BFMTV, органы правопорядка могут вмешиваться только в крайнем случае

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел и заморских территорий Франции потребовало от префектов и органов правопорядка проявлять предельную сдержанность по отношению к протестующим фермерам. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на распоряжение министерства.

"Стражи порядка вокруг общественных зданий могут вмешиваться только в крайнем случае, если есть серьезная угроза имуществу и людям", - говорится в распоряжении.

Протестующие фермеры 24 января подожгли автомобильные покрышки и сено возле здания префектуры коммуны Ажен (департамент Ло и Гаронна на юго-западе страны). Полиция не вмешивалась в происходящее и не задерживала манифестантов.

Французские аграрии недовольны падением доходов из-за увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Они также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят пикеты перед зданиями государственных органов. По их словам, протесты должны охватить 85 из 96 департаментов страны.

Согласно данным аналитиков, Франция к 2030 году столкнется с острой нехваткой фермеров из-за выхода половины из них на пенсию. Не менее 20 тыс. аграриев прекратили свою деятельность за последние 10 лет, им на смену пришли только 14 тыс. Средний возраст сельскохозяйственных работников превышает 50 лет, а заменить их некому, поскольку лишь 1% фермеров страны моложе 25 лет.