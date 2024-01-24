Голландский суд разрешил стрелять в волков из пейнтбольного оружия

Разрешение действует в провинции Гелдерланд, где одна из волчиц в национальном парке Де-Хоге-Велюве стала представлять опасность для людей

ГААГА, 24 января. /ТАСС/. Провинция Гелдерланд имеет право стрелять по волкам из пневматического оружия для игры в пейнтбол в национальном парке Де-Хоге-Велюве. Соответствующее постановление вынес окружной суд Центральных Нидерландов.

Дважды региональным властям было отказано в использовании этой меры в связи с недостаточным обоснованием. Однако в третий раз провинции удалось убедить суд, что сдерживание волков в природных заповедниках необходимо и что пейнтбольное оружие является лучшим инструментом для этого.

С этой проблемой провинция Гелдерланд столкнулась в 2023 году, когда выяснилось, что как минимум один волк в национальном парке Де-Хоге-Велюве демонстрирует проблемное поведение и может представлять опасность для людей. Для решения проблемы было предложено использовать пейнтбольное оружие, однако местная организация по защите фауны выступила категорически против такой меры и подала в суд. Экологи обращали внимание на то, что волки находятся под охраной во всем ЕС и не должны подвергаться беспокойству.

В ходе предыдущих процессов суд приходил к решению, что провинция не смогла убедительно продемонстрировать проблемное поведение волка и недостаточно изучила альтернативы пневматическому оружию для игры в пейнтбол. В этот раз региональные власти привлекли различных экспертов, в том числе по поведению волков и использованию пейнтбольного оружия.

Один из них пришел к выводу, что в парке есть как минимум одна волчица, которая позволят приближаться фотографам и сама выискивает велосипедистов и пеших туристов. "Эксперт пришел к выводу, что это отклоняющееся поведение представляет серьезную угрозу для общественной безопасности", - отмечается в решении. Доклад другого специалиста свидетельствует, что пейнтбольное оружие "является лучшим вариантов и ему нет эффективной и пропорциональной альтернативы". Если его правильно использовать и не целиться в глаза, то оно является безопасным инструментом.

Наконец, провинция также смогла доказать, что других удовлетворительных вариантов решения проблемы нет и что это делается в интересах общественной безопасности, которые в этом случае перевешивают интересы по защите охраняемых видов животных от беспокойства.