Верховный суд США отказался отложить первую в истории казнь с помощью чистого азота

Она пройдет 25 января

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Верховный суд США отклонил просьбу заключенного Кеннета Смита об отсрочке первой в истории казни с помощью чистого азота, назначенной на 25 января. Об этом говорится в постановлении инстанции.

"Заявление об отсрочке приведения в исполнение смертного приговора <...> отклонено. Ходатайство об истребовании дела отклонено", - отмечается в вердикте.

Смита приговорили в штате Алабама к высшей мере наказания после того, как он был осужден за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. Вместе с сообщником они получили за это $1 тыс. Сообщник был казнен в 2010 году. Самого Смита также пытались казнить с помощью смертельной инъекции, но он пережил попытку исполнения смертного приговора.

Казнь с помощью чистого азота разрешена в трех американских штатах, но никогда ранее не применялась. Власти Алабамы разрешили прибегнуть к этому методу только в 2018 году из-за нехватки препаратов, используемых для смертельных инъекций.