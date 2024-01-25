Посольство США в Лондоне отреагировало на споры в британских СМИ о добавлении соли в чай

В дипмиссии отметили, что активное обсуждение способов приготовления напитка после публикации книги Франкл "Заваренный: химия чая" укрепило особую связь Соединенных Штатов с королевством

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Посольство США в Лондоне отреагировало на публикации в британских газетах, в которых обсуждается предложение американской исследовательницы Мишель Франкл добавлять в чай соль.

"Мы хотим заверить граждан Великобритании, что немыслимая идея добавлять соль в национальный напиток Великобритании не является официальной политикой Соединенных Штатов. И никогда не будет", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства в X (ранее Twitter). "Чай - это эликсир товарищества, священная связь, объединяющая наши народы. Мы не можем бездействовать, поскольку такое возмутительное предложение угрожает основе наших особых отношений [с Великобританией]", - указано в документе, написанном в шутливом тоне.

В американском посольстве полагают, что активное обсуждение способов приготовления чая после публикации книги Франкл "Заваренный: химия чая" (Steeped: The Chemistry of Tea) "укрепило особую связь [США] с Соединенным Королевством". "Давайте объединимся в нашей глубокой солидарности и покажем миру, что, когда дело доходит до чая, мы едины", - призвала дипломатическая миссия.

"Посольство США продолжит заваривать чай надлежащим образом - в микроволновой печи", - подытожили в американском представительстве.

Как поясняет британская газета Daily Mail, в своей книге Франкл приводит результаты анализа нескольких сотен способов заваривания чая, испровобованных за последнее тысячелетие. Исследовательница выводит три главных фактора, которые, по ее мнению, наиболее важны в этом деле. Она предлагает добавлять в чай щепотку соли, а также разогретое молоко и опускать чайные пакетики в чашку лишь ненадолго, постоянно макая и отжимая их. Подобные советы вызвали недовольство британцев, которые считают чай своим национальным напитком и, согласно комментариям под статьей Daily Mail, не допустят того, чтобы "американцы помогали" им заваривать чай. Материалы, посвященные советам Франкл, также опубликовали газеты The Guardian, The Daily Telegraph и другие ведущие СМИ Великобритании.