Кабмин России обсудит создание цифрового ресурса о нормах русского языка и другие темы

На заседании также рассмотрят вопрос о выделении из резервного фонда правительства субсидии Камчатскому краю на первый этап строительства краевой больницы

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российское правительство под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание.

На нем, в частности, будет обсуждаться законопроект о создании в стране бесплатной информационной системы, содержащей сведения о нормах современного русского литературного языка и истории его словарного состава. Как отмечается в материалах кабмина, инициатива направлена на повышение уровня общей грамотности, защиту, сохранение, распространение и развитие государственного языка РФ, а также на его популяризацию за рубежом.

Как ранее сообщали ТАСС в пресс-службе Ассоциации юристов России, в рамках проекта предусматривается разработка единого цифрового ресурса, в котором будут интегрированы данные словарей русского языка за последние три века. Сервис позволит решать как научные и образовательные задачи, так и чисто практические: пользователи смогут проверить свое знание русского языка и уровень владения его нормами.

Российские власти уделяют сохранению, защите и развитию государственного языка большое внимание. В августе 2023 года была подготовлена и направлена на рассмотрение в правительство концепция языковой политики РФ, а еще раньше, в феврале, был принят закон, направленный на стимулирование соблюдения норм литературного русского языка и контроль за использованием иностранных заимствований. Документ предусматривал, что использование русского языка как государственного во взаимоотношениях органов власти РФ всех уровней, а также в официальной переписке организаций всех форм собственности с российскими гражданами и иностранцами должно быть нормативным, то есть отвечающим правилам использования языковых средств, зафиксированным в словарях, справочниках и грамматиках. Употребление слов и выражений, не соответствующих языковым нормам, согласно принятому закону, запрещается, исключение составляют только те иностранные слова, у которых нет общеупотребительных аналогов в русском языке.

Сфера финансов

В центре внимания кабинета министров будет вопрос о выделении в 2024 году из резервного фонда правительства субсидии Камчатскому краю на первый этап строительства краевой больницы. Как уточняют в правительстве, работа по этому направлению будет идти в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения".

Кроме того, на предстоящем заседании речь пойдет о выделении "Автодору" средств для погашения привлеченных компанией в 2023 году облигаций на строительство трассы М-12 "Восток".

Международно-правовые вопросы

Планируется также обсудить пакет законопроектов, касающихся устранения правовых лакун в сфере легализации российских и иностранных официальных документов, а также их истребования из РФ и с территории других государств. Предусматривается создание реестра легализационных отметок, проставленных уполномоченными должностными лицами МИД России на официальных российских документах и российскими консульскими должностными лицами - на иностранных.

Кроме того, предлагается наделить правом легализовывать российские документы не только центральный аппарат МИД РФ, но и его территориальные органы. Ожидается, что такое решение будет способствовать созданию более удобных условий получения услуги для заявителей.

Другие темы

Участники заседания также намерены рассмотреть инициативу о сокращении времени госконтроля в пунктах пропуска через границу РФ и снижение издержек бизнеса на ее пересечение.