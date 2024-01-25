Госдума обсудит инициативу о треш-стримах и протокол о промышленных проектах в ЕАЭС

Онлайн трансляция совершения преступления может стать отягчающим обстоятельством по нескольким статьям УК РФ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании планируют рассмотреть в первом чтении законопроекты об ответственности за треш-стримы, хранении вещественных доказательств, проходящих по нескольким уголовным делам, и обсудят вопрос о ратификации протокола о содействии совместным проектам в промышленности в странах ЕАЭС.

Документы о треш-стримах внесены в Госдуму в декабре группой сенаторов и депутатов в пакете с законопроектом об их запрете. Законопроект с изменениями в Уголовный кодекс предлагает считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по нескольким статьям. Законопроект с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает введение административных штрафов до 700 тыс. рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости, в том числе за так называемые треш-стримы.

Также Госдума обсудит вопрос о ратификации внесенного президентом РФ протокола о содействии совместным проектам в промышленности в странах ЕАЭС. Документ был подписан в Москве 25 мая 2023 года. В соответствии с протоколом объем средств, предусматриваемых в бюджете ЕАЭС на очередной финансовый год, на оказание финансового содействия при реализации государствами - членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, определяется в процентном соотношении от общей суммы поступлений в бюджеты государств - членов ЕАЭС от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в финансовом году, предшествующем году утверждения бюджета ЕАЭС.

Размер такого процентного соотношения и форма оказания финансового содействия при реализации соответствующих проектов определяются Высшим Евразийским экономическим советом. Порядок отбора и реализации государствами - членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, а также оказания финансового содействия за счет средств бюджета ЕАЭС определяется в соответствии с положением, утверждаемым Евразийским межправительственным советом.

Хранение вещественных доказательств

Законопроект о порядке хранения предметов, которые являются вещественными доказательствами одновременно по нескольким уголовным делам, правительство РФ внесло в Госдуму в ноябре. Соответствующие изменения законопроект вносит в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В пояснительной записке разработчики отметили, что сейчас кодекс не содержит положений, которые регулируют порядок и сроки хранения предметов, являющихся вещдоками по двум или более уголовным делам. Также отсутствуют нормы, не допускающие уничтожение предмета до вынесения итогового решения по уголовному делу, по которому он тоже признан вещественным доказательством.

Законопроектом предлагается дополнить статью 81 УПК РФ (вещественные доказательства) положением о том, что при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела предметы, признанные вещественными доказательствами по нескольким уголовным делам, подлежат передаче органу предварительного расследования или суду, в производстве которого находится уголовное дело, по которому решение еще не принято.

Также предлагается указывать в обвинительных заключениях и актах сведения о том, что предметы признаны вещдоками по двум или более уголовным делам.