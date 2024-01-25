Константинопольский патриархат выступил против однополых браков

При этом Синод Константинопольской православной церкви призвал относиться к геям "с любовью во Христе"

АФИНЫ, 25 января. /ТАСС/. Синод Константинопольской православной церкви на состоявшемся в стамбульской резиденции заседании высказался против узаконивания однополых браков, однако призвал относиться к геям с "любовью во Христе". Об этом говорится в сообщении Синода, который приводит информационный портал in.gr.

Константинопольский патриархат по итогам заседания под председательством патриарха Варфоломея заявил, что выступает против легализации браков между лицами одного пола, и сослался на "обязательное решение" Критского собора нескольких православных церквей в 2016 году. Собор постановил, что "церковь не допускает для своих членов сожительства лиц одного или другого пола и всякой другой формы сожительства, отличной от брака". Патриархат разъяснил, что к членам церкви, вступающим в иные формы совместного проживания, следует "относиться с пастырской ответственностью и любовью во Христе".

Синод Элладской православной церкви во вторник единогласно высказался против браков однополых пар и усыновления ими детей. Иерархи заявили, что "гомосексуальность - это отклонение от закона Божьего". Члены Синода намерены направить депутатам парламента письмо с юридическим обоснованием. Еще одно письмо будет адресовано верующим и будет прочитано во всех храмах Греции 4 февраля.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис на заседании правительства в среду сообщил, что в парламент будет внесен законопроект о браках однополых пар, который должен обеспечить равенство семей в обществе. По словам премьера, проект главным образом "направлен на защиту детей, которые уже проживают с родителями одного пола".

По данным телеканала Sky, этот законопроект будет направлен на рассмотрение в парламент Греции в ближайшие дни с расчетом принять его в первой половине февраля.