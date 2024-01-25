Аэропорт Сочи временно приостанавливал прием рейсов

Три самолета направили на запасной аэродром в Минеральные Воды

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи временно приостанавливал прием авиарейсов, сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

"Аэропорт на данный момент не принимает рейсы", - сообщали в справочной службе. Количество задержанных рейсов не уточнялось.

Ограничения в работе аэропорта были введены с 23:13 мск в ночь на 25 января для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, говорилось в официальном заявлении пресс-службы Росавиации, опубликованном в Telegram-канале. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - добавили в пресс-службе.

Также в пресс-службе ведомства уточняли, что на запасной аэродром в Минеральные Воды по состоянию на 01:20 мск ушли три рейса.

Позже в пресс-службе Росавиации сообщили о возобновлении работы аэропорта Сочи в штатном режиме.

"Аэропорт Сочи работает штатно. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в ночь со среды на четверг на работу авиагавани были наложены временные ограничения. Сочинский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет с 23:13 мск 24 января до 02:07 мск 25 января", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ночь на 25 января начался пожар на территории нефтебазы в Туапсе в Краснодарском крае. По предварительным данным, пострадавших нет, возгорание локализовано.