Онищенко допустил появление новых штаммов коронавируса

Однако эпидемиолог подчеркнул, что пандемический потенциал вируса исчерпан

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Коронавирус исчерпал свой пандемический потенциал, однако новые штаммы вируса еще могут появиться. Такое мнение ТАСС высказал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил, что за годы пандемии, вплоть до объявления ее отмены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), коронавирус, мутируя, действительно вызвал несколько серьезных волн заболеваемости. "Новые штаммы могут появиться, он [вирус] постоянно мутирует, но данный коронавирус по всем признакам свой пандемический потенциал исчерпал", - пояснил Онищенко.

Одна из сессий Всемирного экономического форума, проходившего с 15 по 19 января в швейцарском Давосе, обозначалась как "Подготовка к болезни X", на ней обсуждалась подготовка к пандемиям, что вызвало широкую дискуссию в СМИ и социальных сетях. Как пояснил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, понятие "болезнь X" используется с 2018 года для обозначения любого неизвестного заболевания, а не какого-то конкретного. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала обсуждение так называемой "болезни Х" обычной рутинной работой экспертов, которые должны просчитать все возможные и вероятные сценарии развития пандемии.