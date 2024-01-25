В Австрии экоактивист прервал ночной слалом на этапе Кубка мира

Сторонник движения Letzte Generation вышел на трассу и осыпал ее субстанцией оранжевого цвета

ВЕНА, 25 января. /ТАСС/. Сторонник движения Letzte Generation ("Последнее поколение") устроил акцию протеста на ночном слаломе, проходившем в рамках очередного этапа Кубка мира в Шладминге (федеральная земля Штирия). Об этом говорится в заявлении отделения движения в Австрии.

"Ночная гонка в Шладминге прервана. Нам очень жаль беспокоить, но это вопрос выживания. Правительства должны, наконец, действовать, а федеральный канцлер [Австрии] Карл Нехаммер должен наконец-то реализовать решения австрийского гражданского совета по климату", - отметили активисты в заявлении на своей странице в X (ранее Twitter).

На опубликованной движением видеозаписи видно, как его сторонник вышел на трассу и осыпал ее субстанцией оранжевого цвета. Ранее в аналогичных акциях протестующие использовали кукурузный крахмал. После короткого перерыва активиста увели сотрудники службы безопасности, а снег на склоне расчистили.

Ночной слалом в Шладминге традиционно проводится в конце января в вечернее время при свете прожекторов. Он считается одной из самых зрелищных гонок Кубка мира по горным лыжам. Почетным гостем соревнований в 2024 году был канцлер Австрии Карл Нехаммер. Экоактивисты ранее создали "климатический совет" и требуют от властей выполнения его решений.

Letzte Generation требует от правительства Австрии отказаться от использования ископаемых источников энергии и ввести ограничение скорости в 100 км/ч на автобанах страны (сейчас лимит равен 130 км/ч).