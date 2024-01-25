Синоптики предупредили, что циклон на Сахалине продлится до 27 января

Из-за непогоды регион оказался практически отрезан от внешнего мира

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на 27 января уход с Сахалина затяжного циклона, который принес на остров снег, порывистый ветер, метель и практически парализовал жизнь в регионе, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Циклон затянулся. Сначала предполагалось, что он уйдет с юга Сахалина в четверг, но непогода затянется до середины дня субботы", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что циклон уйдет с Сахалина на территорию северной группы Курильских островов (Сахалинская область) 25 января.

Снежный циклон обрушился на Сахалин 23 января утром и оказался самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался практически отрезан от внешнего мира, так как все это время нарушено авиа - и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыты для движения, не ходят поезда и пассажирские автобусы, школьники на юге Сахалина переведены на дистанционное обучение, местами в селах нет электричества, не работают предприятия, так как люди освобождены от работы. На территории Сахалинской области с 24 января объявлен режим ЧС.

Ситуация в регионе

По информации областных властей, сила циклона пока не ослабевает, поэтому с утра на Сахалине появляются новые ограничения. Из-за нулевой видимости с 08:00 (00:00 мск) перекрыли для движения всех видов транспорта еще две трассы: Углегорск - Орлово и аэропорт Шахтерск - Бошняково. Ограничения по всем остальным дорогам, введенные ранее, тоже сохраняются. Пассажирские автобусы и поезда также не ходят.

Третьи сутки аэропорты Сахалинской области не могут выпускать и принимать воздушные суда. В настоящее время в аэропорту Южно-Сахалинска задержано около 60 рейсов по всем направлениям. "Непогода и не думает ослабить хватку, на Сахалине все также бушует циклон, самый сильный за последние годы. К этому часу обстановка на взлетно-посадочной полосе [Южно-Сахалинска] такая: видимость - нулевая, ветер - порывы 20 м/с, осадки - обильные", - рассказали журналистам в Минтрансе. Профильные службы аэропорта областного центра круглосуточно работают по очистке взлетно-посадочной полосы и перрона, МЧС помогает перевозить ожидающих пассажиров в гостиницы.

Учащиеся 82 школ юга Сахалина с 23 января не посещают очные занятия из-за метели. В четверг к ним прибавились ученики еще 12 школ в центральной части острова. Всего на дистанционное обучение переведены дети в девяти городских округах Сахалина, рассказали в Министерстве образования Сахалинской области.

Как сообщили журналистам в администрации Южно-Сахалинска, в областном центре второй день не выпускают городской транспорт. Люди снова не смогли отправиться на работу, в частном секторе снег засыпал дома до уровня вторых этажей. В правительстве Сахалинской области рассказали, что сейчас на территории пяти южных районов Сахалина организованы пункты временного пребывания для тех, кто застрял в метель и не может добраться до дома. На расчистку территорий брошены все силы и средства области, а также запрошена помощь от военных и строителей.