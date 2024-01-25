В Госдуму вносят законопроект о предоставлении жилья женатым студентам

Инициатива также предполагает выплату социальной стипендии учащимся вузов, вступившим в брак и имеющим детей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР вносят в Госдуму законопроект о предоставлении комнат для совместного проживания в общежитиях студентам, вступившим в брак во время обучения, а также о социальной стипендии студенческим семьям или одиноким студентам с детьми. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Авторы предлагают дополнить закон об образовании в РФ положением, согласно которому "обучающимся по основным образовательным программам высшего образования" в очной форме, а также заочникам во время промежуточной и итоговой аттестации, вступившим в брак во время учебы, вузы "предоставляют жилые помещения для совместного проживания" с их супругами в общежитиях при наличии соответствующего жилищного фонда.

Согласно законопроекту, помимо этого студентам, обучающимся по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, вступившим в брак во время учебы и имеющим детей, или же являющимся одинокими родителями, усыновителями либо опекунами несовершеннолетних, назначается государственная социальная стипендия. Проект дает вузам право "создавать условия для осуществления присмотра и ухода за детьми обучающихся по основным образовательным программам высшего образования", если это не противоречит их уставам.

"Государственных мер поддержки студенческих семей сейчас нет. Поэтому ЛДПР предлагает предоставлять молодоженам приоритетное право совместного проживания в общежитии. А тем, кто воспитывает детей и проходит обучение, выплачивать дополнительную стипендию, которая поможет обеспечить ребенка и позволит продолжить учебу", - пояснил ТАСС глава фракции ЛДПР, лидер партии и один из авторов законопроекта Леонид Слуцкий.

В случае принятия законопроект должен вступить в силу с 1 июля 2024 года.