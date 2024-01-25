В РФ большинство опрошенных чаще беспокоятся из-за отношений, здоровья и денег

Также россияне выделяют такие проблемы, как утрата близких, сложность с определением жизненного пути и выбор карьеры, говорится в исследовании МГППУ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сложности в отношениях, болезни и материальные трудности возглавляют список наиболее часто упоминаемых россиянами вызовов, согласно данным опроса, проведенного учеными Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). О результатах исследования сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ученые выделили семь основных типов жизненных вызовов, с которыми сталкиваются россияне. Это болезни, проблемы в отношениях, утрата близких, материальные трудности, глобальные вызовы, стоящие перед страной, сложности с определением своей роли и жизненного пути ("проектирование самого себя"), а также выбор профессиональной деятельности.

"Самыми часто упоминаемыми вызовами стали проблемы в отношениях с близкими (27,5%), болезни (19,2%) и материальные трудности (14,0%)", - уточнила заведующая кафедрой психологии и педагогики дистанционного обучения МГППУ Мария Одинцова, слова которой приводит пресс-служба вуза.

Авторы работы также выяснили, как мужчины и женщины оценивают степень неопределенности обозначенных ими вызовов. Так, женщины чаще характеризуют такие проблемы как сложные и/или очень сложные.

"Для мужчин были характерны крайности: они относят их либо к простым, либо к очень сложным ситуациям", - пояснили в МГППУ.

Люди, сообщавшие о непростом периоде в своей жизни, чаще всего говорили об испытываемых ими страданиях, чувстве несправедливости и самокритике.

Пути прояснения ситуации

Говоря о ресурсах, которые использовали участники опроса для преодоления трудностей, ученые упомянули проявление жизнестойкости и активности.

"Особое внимание ученые обращают на такой ресурс для преодоления жизненных вызовов разной степени неопределенности, как когнитивно-поведенческий стиль совладания. Этот стиль включает такие эффективные стратегии, как позитивное переформулирование [описания происходящего], юмор, планирование, <…> принятие и является доминирующим для большинства россиян", - сообщили в пресс-службе университета.

Такие подходы способствуют прояснению ситуации, что является первым шагом для ее преодоления. "Чем понятнее становится ситуация, тем легче ее преодолевать", - уточнили психологи.

Опрос проводился среди 1 248 человек в возрасте от 18 до 76 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале "Социальная психология и общество".