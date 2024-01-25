Аэропорт Южно-Сахалинска из-за циклона закрыли на сутки

На ВПП зафиксировали нулевую видимость

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. Сахалинский международный аэропорт им. Антона Чехова в четверг утром закрылся на сутки в связи с прохождением снежного циклона по территории Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла областного центра.

"В Южно-Сахалинске действует режим ЧС. В связи с осложнениями по причине циклона аэродром "Южно-Сахалинск" закрыт до 10:00 (02:00 мск) 26 января. Авиакомпании вносят изменения в график движения воздушных судов", - рассказали в пресс-службе аэропорта.

К этому часу на взлетно-посадочной полосе нулевая видимость, ветер с порывами до 20 м/с, обильные осадки. Профильные службы аэропорта областного центра круглосуточно работали по очистке взлетно-посадочной полосы и перрона. Сотрудники МЧС помогли перевезти ожидающих пассажиров в гостиницы.

Из-за метели аэропорт Южно-Сахалинска с 23 января работал по фактической погоде. Время от времени находилось погодное "окно" и удавалось выпустить или принять одно воздушное судно. Ранее сообщалось, что с утра четверга в аэропорту было задержано около 60 рейсов.

Снежный циклон обрушился на Сахалин 23 января утром и оказался самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался практически отрезан от внешнего мира, так как все это время нарушено авиа - и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыты для движения, не ходят поезда и пассажирские автобусы, школьники на юге Сахалина переведены на дистанционное обучение, местами в селах нет электричества, не работают предприятия, так как люди освобождены от работы. На территории Сахалинской области с 24 января объявлен режим ЧС.