Во Владивостоке на остров Попова доставили две мобильные сотовые вышки взамен упавшей

В ближайшие дни специалисты восстановят связь

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Специалисты сотовых компаний доставили на остров Попова во Владивостоке две мобильные сотовые вышки взамен той, которая упала ранее от ветра. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Владивостока Константин Шестаков.

"Две мобильные вышки сотовых операторов доставлены сегодня, 25 января, на остров Попова. Для этого администрацией Владивостока, как только позволила погода, организован специальный технический рейс парома "Босфор Восточный". Также на остров отправились специалисты компаний для монтажа и настройки оборудования. Уже в ближайшие дни на острове будет восстановлена мобильная связь", - написал Шестаков.

Он уточнил, что пока будут установлены две мобильные вышки, а позднее возведут и современную стационарную вышку для оборудования всех операторов, чтобы полностью покрыть остров мобильной связью и интернетом.

22 января вышка сотовой связи упала на острове Попова во Владивостоке под напором сильного ветра. Тогда метеостанции во Владивостоке фиксировали порывы ветра силой до 40 м/с, что соответствует значению урагана.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра, период сильного ветра, вызванного прохождением циклона, в Приморье закончился. В обозримых прогнозах в крае ожидаются обычные для региона ветра в пределах 15-18 м/с.

Остров Попова располагается южнее острова Русского и также является частью Владивостока. Его население составляет около 1,3 тыс. человек. Здесь расположено множество туристических баз, а также есть популярные у туристов пляжи для дикого отдыха. С центром города остров соединен регулярным паромным сообщением.