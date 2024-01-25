Из Хабаровска на Сахалин из-за циклона не могут вылететь около 900 человек

Пассажиров обеспечили питанием и местами в гостиницах

ХАБАРОВСК, 25 января. /ТАСС/. Вылеты семи самолетов на Сахалин задержаны в хабаровском аэропорту из-за метели на острове. Улучшения погоды ждут порядка 900 человек, сообщили ТАСС в аэропорту Хабаровска.

"Задержано шесть самолетов Хабаровск - Южно-Сахалинск и один Москва - Южно-Сахалинск, который совершил посадку в аэропорту Хабаровск как на запасном накануне", - сказали в аэропорту.

С пассажирами работают представители авиакомпаний, людей обеспечивают питанием и местами в гостиницах.

Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт на сутки. Там ливневой снег, низкая видимость, порывы ветра достигают 20-25 м/с.

Снежный циклон обрушился на Сахалин 23 января утром и оказался самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался практически отрезан от внешнего мира, так как все это время нарушено авиа- и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыты для движения, не ходят поезда и пассажирские автобусы, школьники на юге Сахалина переведены на дистанционное обучение, местами в селах нет электричества, не работают предприятия. На территории Сахалинской области с 24 января объявлен режим ЧС.