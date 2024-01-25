В Красноярском крае популяция медведя превышена в три раза

КРАСНОЯРСК, 25 января. /ТАСС/. Популяция бурого медведя в Красноярском крае составляет порядка 30 тыс. животных, что превышает оптимальное количество особей этого хищника более чем в три раза. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета Александр Савченко.

"Оптимальная численность медведя для края - 9 тыс. животных. Сегодня у нас официальная цифра [популяции] порядка 30 тыс. Популяция превышена более чем в три раза", - сообщил Савченко.

По словам ученого, из-за роста популяции медведя этот хищник начинает выходить и к людям. "Для медведя характерной средой обитания является темнохвойная тайга, но из-за роста популяции увеличивается и среда обитания. Слабые и молодые медведи вытесняются с коренных участков взрослыми особями, уходят в подтаежные места и лесостепи, и выходят к людям", - отмечает ученый. Он напомнил, что осенью прошлого года медведи выходили в том числе и в Красноярск.

В октябре прошлого года в Красноярске вводился режим повышенной готовности из-за появления медведей на улицах краевого центра. Данный режим вводится при угрозе возникновения ЧС. Появление животных фиксировали в левобережной части Красноярска - Советском, Железнодорожном и Октябрьских районах города.