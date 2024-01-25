На Камчатке создадут реестр бездомных животных

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 января. /ТАСС/. Реестр для отслеживания действий с бездомными животными создадут на Камчатке. Планируется, что в будущем в него включат и домашних животных, чтобы их, в случае потери, легко можно было найти, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Мы несколько лет занимаемся проблемой, связанной с безнадзорными собаками и кошками, которые создают неудобства отдельным гражданам. Поэтому встал вопрос с учетом животных. Для этого было закуплено российское программное обеспечение по подобию тех, которыми пользуются ветеринарные лечебницы для учета животных. Сейчас ведутся работы по внесению животных в реестр. Животное чипируется, а все данные о нем заносятся в единую базу", - приводятся в сообщении слова зампреда краевого правительства Романа Василевского.

В карточке животного будут отображаться все медицинские манипуляции, которые с ними происходили и в каком месте они были проведены. Планируется, что в дальнейшем база будет распространена и на домашних животных. Это позволит быстро найти хозяев потерявшихся животных и вернуть питомцев.

На Камчатке бездомные собаки нападают на людей ежегодно, последний трагический случай встречи агрессивных псов с человеком произошел в 2020 году. Тогда бездомные собаки растерзали восьмилетнего мальчика. Его родители отсудили у городской Службы благоустройства 6 миллионов рублей.