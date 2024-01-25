В Якутии разработали учебники по эвенскому и эвенкийскому языкам

ЯКУТСК, 25 января. /ТАСС/. Эксперты разработали учебно-методические комплексы (УМК) по эвенскому языку для начальной школы и по эвенкийскому языку для основной школы. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора якутского филиала Федерального института родных языков народов Российской Федерации (ФИРЯ) Наталья Ситникова.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым предложение о сохранении родных языков народов России. Один из участников встречи выступил с предложением упростить процедуру включения в перечень учебников, рекомендуемых министерством просвещения к обучению, учебников по родным языкам народов Севера, а также попросил, чтобы Федеральный институт родных языков народов РФ оказал методическую и научную помощь и таким образом содействовал сохранению и развитию языков коренных малочисленных народов России.

"Разработали учебник по эвенкийскому языку для восьмых и девятых классов общеобразовательных школ, методические рекомендации и электронные формы учебников. В авторский коллектив вошли ученые и педагоги из Якутии, Бурятии и Амурской области", - рассказала Ситникова.

Ситникова добавила, что подготовлены учебники и методические рекомендации для учителей по эвенскому языку для 1-4-х классов общеобразовательных организаций. Авторским коллективом подобраны материалы для разработки электронных форм учебников с аудиозаписями. По словам Ситниковой, пособия выйдут в якутском издательстве "Айар" и будут включены в федеральный перечень учебников в 2024 году.

Эвенский и эвенкийский языки относятся к северной группе тунгусо-манчьжурской языковой группы. Эвенский язык распространен в Якутии, Магаданской области, Чукотском автономном округе, Камчатском и Хабаровском краях. Эвенкийский язык распространен в России на территории, главным образом, Восточной Сибири - от левобережья Енисея до острова Сахалин, а также на севере Китая (Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный район).