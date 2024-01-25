В Москве ожидаются гололедица и до 1 градуса мороза

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Облачно, небольшие осадки, местами умеренные в виде снега и мокрого снега, гололедица и до минус 1 градуса ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице прогнозируют от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов, ожидаются небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от минус 4 до плюс 1 градуса. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до минус 8 градусов, ожидается снег.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и области до 14:00 четверга из-за гололедицы.