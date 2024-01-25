Кононенко в Татьянин день пригласил студентов пройти отбор в отряд космонавтов

Спецкор ТАСС на МКС также поздравил их с праздником и пожелал хорошей учебы и удачи на экзаменах

МКС, 25 января. /ТАСС/. Спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко поздравил студентов с отмечаемым 25 января Татьяниным днем и пригласил их пройти отбор в отряд космонавтов.

"Сейчас многие студенты хотят стать космонавтами и часто задают мне вопрос, что нужно делать для того, чтобы достичь этой цели. Отвечу известным выражением короля Франции Людовика XVIII: "Каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл". У каждого студента есть шанс пройти отбор в отряд космонавтов и совершить космический полет. Воспользоваться им или пройти мимо - это только ваш выбор", - заявил Кононенко.

Космонавт пожелал студентам хорошей учебы и удачи на экзаменах. "Не прекращайте учиться, расширяйте свои знания и вам будет открываться все больше перспектив и возможностей! Учись, студент! Удачи тебе на экзаменах!" - сказал Кононенко.

Он также вспомнил собственные студенческие годы. "Будучи студентом, я часто задумывался о том, как важно всегда находиться на острие знаний и постоянно повышать свой профессиональный уровень, чтобы не упустить возможность для развития в выбранной профессии, достичь своей цели и воплотить мечту стать космонавтом. Учиться чему-то можно и нужно продолжать на протяжении всей жизни, ведь знания конечными не бывают", - подчеркнул спецкор ТАСС.

По его словам, профессия космонавта дает отличную возможность реализовывать потребность в непрерывном обучении и обновлении специальных знаний. "Космонавт - это вечный студент, - так я сразу охарактеризовал свою профессиональную деятельность, придя в отряд космонавтов в 1996 году. Во время подготовки к каждому космическому полету космонавт посещает теоретические лекции и практические занятия, изучая системы актуального транспортного пилотируемого корабля и модулей МКС, читает специализированную литературу, сдает огромное количество зачетов и экзаменов, получает баллы и оценки от экзаменационных комиссий", - подчеркнул Кононенко.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.