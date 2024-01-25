В Бурятии к празднованию 50-летия БАМа отремонтируют памятники

По всей республике также пройдут спортивные, культурно-массовые и образовательные мероприятия

УЛАН-УДЭ, 25 января. /ТАСС/. Ремонт нескольких памятников и скверов, открытых в честь строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ), планируется в этом году на севере Бурятии к празднованию юбилея "стройки века". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил план мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2024 году 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. По всей республике пройдет несколько спортивных, культурно-массовых, образовательных мероприятий для школьников и молодежи, встречи и чествование главных героев - ветеранов БАМа. Основные из них - в северных районах, в том числе планируется ремонт памятников", - сообщили в пресс-службе.

В городе Северобайкальске обновят стелу "Строителям БАМа", памятник "Первопроходцам БАМа", благоустроят прилегающую территорию. В Северо-Байкальском районе проведут реконструкцию памятников первопроходцам БАМ, геологам-первопроходцам, рыбакам Северобайкалья, путеукладчикам, "Семья на БАМе", обновят помещение экспозиции "БАМ: бурятский участок" и другие достопримечательности. В Муйском районе к юбилею отремонтируют центральную площадь поселка Таксимо, благоустроят аллею "БАМу-50". Также планируется ремонт стелы изыскателям и памятника первопроходцам БАМа.

"На улице Лимонова в столице Бурятии, городе Улан-Удэ, запланировано озеленение вокруг возводимого монумента, посвященного строителям БАМа. Второй объект - памятник первопроходцам в поселке Энергетик - там также будут проведены работы по благоустройству", - добавили в пресс-службе.

БАМ проходит по территории Амурской и Иркутской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развернуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 8 июля 1974 года вышло постановление правительства СССР №561 "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали", что считается датой рождения дороги.