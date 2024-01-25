Кравцов заявил, что студенты внесут значительный вклад в развитие России

Министр просвещения РФ пожелал всем обучающимся в педагогических вузах и колледжах усердия, терпения, внимательности и находчивости

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил обучающихся в вузах и колледжах, а также преподавателей с Днем студента, выразив уверенность, что студенты внесут значительный вклад в развитие страны. Телеграмма опубликована на сайте Минпросвещения.

"Сегодня вы находитесь на важном и интересном этапе жизни - осваиваете азы выбранной профессии, получаете серьезный опыт, знакомитесь с новыми друзьями и будущими коллегами. Перед вами открыты все двери, а система образования дает необходимые возможности для получения качественных знаний и умений. Уверен, многие из вас внесут значительный вклад в развитие родной страны", - говорится в сообщении.

Глава Минпросвещения пожелал всем студентам педагогических вузов и колледжей усердия, терпения, внимательности и находчивости. А также, отметил министр, надо верить в свои силы и не бояться трудностей, тогда получится добиться выдающихся успехов.

"Отдельно хочу поздравить и поблагодарить преподавателей вузов и колледжей, ваших наставников. Благодаря чуткости, требовательности, моральным и нравственным качествам вы становитесь не только проводниками в сфере выбранной ребятами профессии, но и примером для молодых специалистов", - добавил Кравцов.

25 января в РФ ежегодно отмечается День российского студенчества, а также столичный городской праздник День Московского университета (Татьянин день) и именины всех Татьян. Праздник отмечается с 2005 года в соответствии с указом президента России.